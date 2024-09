Schouten avverte la Juve: "Non vediamo l'ora di giocare" - JuveNews.eu

Le parole del centrocampista del PSV Schouten in vista della sfida di Champions League contro la Juve: "Motta mi ha fatto migliorare tanto"

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista del PSV Schouten in vista della sfida contro la Juve ha detto: “Sappiamo cosa ci aspetta domani quindi siamo tesi ma non vediamo l’ora di giocare questa partita contro Thiago Motta che è il mio vecchio allenatore. Lui vuole fare del calcio dominante ed imporre il suo gioco, spetta a noi non farlo succedere. Differenze con Bosz? Vuole anche lui gioco dominante. Che partita mi aspetto? Quando due squadre vogliono giocare in maniera dominante vediamo chi prende la palla per primo”. Poi sulla nuova Champions: “Difficile rispondere perchè non abbiamo giocato. Vorrei rispondere dopo e dire che è bella perchè siamo nelle prime 8“.

PSV, le parole di Schouten verso la Juve

Su Thiago Motta ha aggiunto: “Non ho lavorato tanto con lui, forse sei mesi ma ha giocato nel mio ruolo quindi ho imparato da lui. Sono grato a lui, perchè mi ha fatto migliorare tanto, perciò gli ho scritto un messaggio quando è arrivato alla Juve”. Sul calcio italiano: “Non trovo che la Juventus con Thiago Motta faccia del calcio tipicamente italiano quindi non serve molto. Il calcio italiano è difensivo, catenaccio, loro non lo faranno sicuramente quindi non è paragonabile. Secondo me la partita sarà molto bella e la Juve non ha giocato da un po’ in Champions League”.

