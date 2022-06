Schira: “La Juventus ha tantissimi giocatori in uscita. Su Pogba…”

Nicolò Schira , giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Football Club, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: "Sta per ingaggiare Pogba , si tratta di un'operazione di livello. Comprendo i tifosi per la stagione deludente, ma aspetterei a giudicare l'operato del club bianconero. Alla fine arriveranno i calciatori richiesti da Allegri, anche se c'è delusione per il prolungamento dei tempi della trattativa Di Maria, in attesa della sua risposta definitiva. Tanti sono i calciatori in uscita, reduci da un'annata negativa: Arthur, Rabiot e Ramsey sono i nomi con le valigie già pronte, i quali percepiscono anche degli stipendi importanti. Perciò sarà complesso cedere questi giocatori".

Sul Milan: "La trattativa è comunque in dirittura d'arrivo, Origi come Renato Sanches, sono operazioni già definite dal Milan. Noa Lang forse sta esagerando troppo con le dichiarazioni per i gusti del Milan. Il club sta seguendo l'olandese, è un obiettivo di mercato. Tuttavia, non è un'operazione già andata in porto, c'è stato un incontro con i suoi agenti qualche giorno fa. Si è discusso dei costi dell'affare, ma nulla è già stato definito, anche perché ci sono stati sondaggi anche per altri calciatori. Piace De Ketelaere, calciatore talentuoso con il vizio del gol, uno degli under 21 più forti d'Europa. Il Milan ha già un accordo con il belga, ma bisogna trovare la quadra con il Club Brugge. Berardi è soltanto un piano B per i rossoneri, come Zaniolo della Roma. Piace anche Asensio del Real Madrid, anche se lo stipendio richiesto dal calciatore è elevato. Il Milan non ha attualmente fretta, sono già state chiuse comunque le operazioni Renato Sanches ed Origi".