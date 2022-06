Raiola a Pogba: “Devo tornare quello della Juventus”

Rilasciati alcuni strascichi del Pogmentary, il film documentario sulla carriera del calciatore francese, in procinto di tornare per la seconda volta alla Juventus

redazionejuvenews

La Juventus si sta muovendo sul mercato per migliorare la squadra in vista della prossima stagione, con Massimiliano Allegri e la dirigenza che stanno lavorando per inserire pedine funzionali al progetto bianconero. Una di queste, per la quale manca solo l'ufficialità, risponde al nome di Paul Pogba, il cui ritorno a Torino verrà annunciato a luglio. Per il francese è ormai stato tutto definito, e si attende solo l'annuncioufficiale, che arriverà all'inizio del prossimo mese. Intanto domani uscirà in Francia il nuovo documentario sul Polpo, di cui sono apparsi in rete alcuni estratti, riguardanti un colloquio con il suo procuratore Mino Raiola.

Raiola: “Paul, sei in una situazione molto particolare. Non hai idea. Non hai idea."

Pogba: "Il Manchester ha fatto una seconda offerta?"

R: "Sì. Vogliono assolutamente che tu rimanga. Per me, l'offerta non riflette questo. Ho detto loro: "Se vuoi che rimanga, non fate quell'offerta". Gli farò capire che se vogliono davvero che tu rimanga e vogliono costruire un progetto intorno a te, questa volta devono agire diversamente e mettere i soldi sul tavolo”.

P: "Stanno bluffando. Come puoi dire a un giocatore che lo vuoi assolutamente e non offrirgli nulla? Mai visto”.

R: “Qual è il meglio per te? Qual è il meglio per la tua famiglia, per la tua carriera? Qual è il meglio economicamente? Qual è il meglio per il tuo marchio? Dobbiamo cercare di farti sentire bene come quando sei con la nazionale francese. Sei diverso con loro. Capisci? Sei un altro Pogba con la squadra del Manchester United. Non è normale. Con la Francia sei il vero Pogba, il Pogba della Juventus, il Pogba che tutti amano. Con Manchester, c'è qualcosa che ti blocca".

P: "Il mio modo di pensare è mostrare al Manchester che ha commesso un errore nell'attesa di darmi un contratto. E per mostrare agli altri club che il Manchester ha sbagliato a non offrirmi un contratto. Non sei una star solo perché lo dici. Diventi una star perché le persone fanno di te una star. Questo è quello che ho imparato dal mio tempo alla Juventus".

Pogmentary è una parola che nasce dall'unione di Pogba e Documentary, che sarà il nome del documentario sul Polpo disponibile su Amazon Prime Video in Francia a partire dal 17 giugno.

"Mi chiamo Paul Pogba, gioco al Manchester United. In uno dei migliori club del pianeta. Qualche anno fa ho vinto la coppa del mondo con la nazionale francese. Voglio essere l’elite del calcio. Un Fuoriclasse! Oggi sono ad un punto di svolta della mia carriera. Devo prendere delle grandi decisioni che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare. Sono nato pronto. Bisogna essere pronti: a cadere, a rialzarmi, a battermi e a vincere".