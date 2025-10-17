Scanavino saluta la Juventus: “Abbiamo superato tante sfide con determinazione”

Maurizio Scanavino lascerà la Juventus a partire dal prossimo 7 novembre: il suo saluto al club bianconero

In casa Juventus è in procinto di iniziare ufficialmente l’era di Damien Comolli nelle vesti di nuovo amministratore delegato del club bianconero. In particolare, l’attuale dg della società bianconera prenderà il posto di Maurizio Scanavino, il quale lascerà la Juventus a partire dal prossimo 7 novembre, alla naturale scadenza del suo contratto. In particolare Scanavino, Ceo in carica dal gennaio 2023, ci ha tenuto a salutare il club bianconero con le seguenti dichiarazioni:

“Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo. L’obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà”.