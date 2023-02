Mercato | Doppio colpo a sorpresa per la Juve, Maldini beffato due volte

C'è una seconda parte di stagione molto intensa ancora da disputare, ma i grandi club stanno già lavorando sul calciomercato della prossima estate. La Juventus è fra le più attive, nonostante debba capire esattamente cosa ne sarà di lei al termine delle varie vicende processuali. Grandi cambiamenti sono attesi anche in dirigenza, che Elkann vuole dotare di un nuovo direttore sportivo, vista l'inibizione di Cherubini. Il nome è in pole sarebbe quello di Frederic Massara del Milan, bravissimo nello scovare calciatori giovani e di talento. Si è parlato addirittura dell'accoppiata con Moncada, il capo dello scouting rossonero, ma su questo nome non abbiamo conferme. Anche grazie all'arrivo dell'attuale dirigente del Diavolo, la Juve avrebbe in mente di dare l'assalto ad uno dei gioielli del club meneghino<<<