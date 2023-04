Sassuolo-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus sta per scendere in campo contro il Sassuolo nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri arrivano dalla sconfitta rimediata sabato scorso contro la Lazio per 2-1, ma hanno vinto in...

