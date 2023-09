Sassuolo-Juventus 4-2, Danilo: “Dobbiamo crescere nella leadership”

Il difensore della Juve Danilo ha parlato nel post partita: il giocatore ha cercato di spiegare la soluzione per tornare di nuovo a svoltare

Danilo , difensore della Juventus , ha parlato nel post partita del match perso dai bianconeri per 4-2 contro il Sassuolo . Di seguito le parole espresse dal giocatore brasiliano ai microfoni di DAZN.

"Una partita così ci deve servire da insegnamento. Il campionato è lungo. Non eravamo fenomeni prima, ne scarsi ora. Continuiamo il nostro lavoro come al solito. Il mister lo ascoltiamo sempre e abbiamo cercato di stare sul pezzo. Abbiamo una squadra giovane e dobbiamo far crescere la leadership. La sconfitta va comunque condivisa. Da domani pensiamo a martedì nel quale cercheremo di vincere. Possiamo ancora crescere".