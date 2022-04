Era ad un passo dalla Juve, ora è la sorpresa del Sassuolo: tutto su Traorè

Quest'anno Traorè ha dimostrato a tutti il suo valore. La Juve lo avrebbe potuto acquistare ma ha deciso di non puntare su di lui

12 luglio 2019, l'Empoli cede in prestito un giovane trequartista ivoriano al Sassuolo, che lo acquista per 3 milioni di euro in sinergia con la Juventus. I bianconeri versano 1 milione nelle casse neroverdi per ottenere una trattativa prioritaria sul giocatore nei successivi due anni. In parole povere se il giovane, un certo Hamed Junior Traorè, fosse esploso, la Juve avrebbe avuto la priorità sul giocatore. Sin da subito Traorè dimostra di avere grandi qualità, ma pochissima continuità di rendimento. 31 presenze, 4 gol e 1 assist nella prima stagione. 35 presenze, 5 gol e 3 assist nella seconda. I due anni passano ma la Juve decide di non affondare il colpo: Hamed non convince. Il Sassuolo, invece, crede in lui e lo acquista a titolo definitivo per 16 milioni di euro.