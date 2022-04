Sassuolo-Juve, in gol Dybala e Raspadori: presente e futuro bianconero?

Al termine della stagione Dybala lascerà la Juve: sarà Raspadori il suo sostituto? Duello a distanza tra i due

Contro il Sassuolo la Juve ha vinto in rimonta, battendo i neroverdi 1 a 2 grazie ai gol di Dybala e Kean . Grazie a questa vittoria i bianconeri hanno praticamente ipotecato il quarto posto in classifica e si sono portati a solo un punto di distanza dal Napoli . Rientrare tra le prime tre del campionato a livello psicologico sarebbe un traguardo molto importante. Uno delle possibili chiavi di lettura del match andata in scena ieri sera è il duello a distanza tra Raspadori e Dybala. Il futuro dell'argentino è ormai segnato: a fine stagione La Joya lascerà Torino a parametro zero e sarà libero di firmare con qualunque altra squadra. Come tutte le storie d'amore che si rispettino, anche quella tra Dybala e la Juve è ormai vicina alla parola fine.

Al termine della partita Allegri ha detto: "La società ha già deciso e non c'è possibilità di cambiare idea. Paulo sta facendo molto bene, si sta comportando da professionista. Non è facile per lui giocare in questo momento. Tutto quello che ha sbagliato stasera è perchè per lui è un momento difficile, poi ha segnato perchè ha qualità importanti". Tecnica e colpi di classe che in questi lunghi anni hanno fatto innamorare i tifosi bianconeri. Quello di ieri per Dybala è stato il gol numero 81 in Serie A (tanti quanti Ronaldo) e il numero 114 in tutte le competizioni (un solo gol in meno di Baggio). Leggenda.