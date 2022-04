Le probabili formazioni di Sassuolo-Juve: novità sulla trequarti!

In vista del match tra Sassuolo e Juve, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

La Serie A è ormai agli sgoccioli e la Juventus ha soltanto due obiettivi a cui puntare: vincere la Coppa Italia e difendere il quarto posto in classifica. La finale di Coppa Italia contro l'Inter sarà l'11 maggio, ma nel frattempo i bianconeri hanno ancora diverse partite di campionato da portare a casa. La prossima sarà lunedì 25 aprile alle 20.45 in casa del Sassuolo. I neroverdi sono una squadra di assoluto livello, ricca di giocatori di talento e in grado di mettere in difficoltà ogni avversario. I bianconeri riusciranno a vincere? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

La squadra di Dionisi si prepara a scendere in campo con un 4-2-3-1. In porta Consigli, con Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos a comporre le linea difensiva a quattro. A centrocampo spazio a Maxime Lopez e Frattesi, mattatori del match di andata. Sulla trequarti agiranno invece Berardi, Raspadori e Traorè, a supporto di Scamacca unica punta. La difesa bianconera dovrà prestare particolare attenzione all'attacco neroverde, talentuosissimo e in grado di mettere in difficoltà ogni squadra.

In casa Juve anche Massimiliano Allegri si prepara a schierare i suoi con un 4-2-3-1. Tra i pali Szczesny, difeso da Danilo, Bonucci, de Ligt e Pellegrini. Occhio a De Sciglio, Chiellini e Alex Sandro, che lottano per un posto da titolare ai danni di Danilo, Bonucci e Pellegrini. A centrocampo agiranno Zakaria e Rabiot, con Cuadrado, Dybala e Bernardeschi sulla trequarti. L'esterno italiano è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Morata, ma Allegri deciderà solo all'ultimo. In attacco spazio a Dusan Vlahovic, chiamato a trascinare l'attacco bianconero. La Juve riuscirà a portare a casa i tre punti?

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All. Allegri.