Juventus, i convocati per il monday night con il Sassuolo: out Cuadrado

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro il Sassuolo. Assente Cuadrado.

La Juventus domani sera alle 20,45 scenderà in campo contro il Sassuolo, nel posticipo della 34esima giornata. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria in campionato, dopo lo scialbo pareggio della settimana scorsa contro il Bologna . I tre punti sarebbero fondamentali per blindare il quarto posto, visto che anche le inseguitrici hanno perso punti e terreno. La Roma , infatti, ha perso 3-1 contro l'Inter, la Fiorentina è stato battuta all'Arechi dalla Salernitana, mentre la Lazio dovrà affrontare questa sera il Milan. Guardando invece alle prime della classe, anche il Napoli è stato sconfitto dall'Empoli per 3-2, quindi la Vecchia Signora potrebbe anche ambire al terzo posto, visto che se domani Madama dovesse battere il club emiliano, la distanza tra gli azzurri e i bianconeri sarebbe di un solo punto.

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i neroverdi. Confermate le assenze di Locatelli e Arthur, anche se il brasiliano potrebbe recuperare già per la prossima gara contro il Venezia, mentre per l'ex Milan la stagione è a rischio. Fuori dalla lista anche i lungodegenti come quelli di Chiesa, Kaio Jorge e McKennie. Out a sorpresa anche Cuadrado per un problema nella rifinitura odierna. Convocati Miretti e Zuelli, presi in prestito dalla Juventus U23, per il classe 2001 è la prima volta, mentre il 2003 ha già esordito in prima squadra, sia in Serie A che in Champions League. Ecco il comunicato della Juventus: "La Juve parte per l'Emilia dove domani alle 20.45 si gioca Sassuolo-Juve. Ecco i convocati bianconeri: nell'elenco non c'è Juan Cuadrado, che durante la seduta di allenamento di oggi pomeriggio ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro che verrà valutato domani."