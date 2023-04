Sassuolo-Juve, sfida tra ex ed obiettivi futuri: gli intrecci tra i club

Tutto pronto per Sassuolo-Juventus: tante operazioni incrociate nel recente passato, tra ex ed obiettivi futuri per il centrocampo bianconero

Tutto pronto per Sassuolo-Juventus, calcio d'inizio fissato per le 18:00 al Mapei Stadium. La Vecchia Signora vuole ripartire e tornare a vincere anche in campionato e di fronte troverà i neroverdi scottati dall'ultimo ko contro il Verona. Sarà una sfida che mette in palio tre punti pesanti: si entra nel rush finale ed ora non sono ammessi passi falsi. E il 19 aprile è alle porte, giorno in cui si chiarirà l'annosa questione del ricorso per il -15 inflitto alla Juve.

Tra Juve e Sassuolo però è una gara ricca anche di intrecci, soprattutto nel recente passato. Tante le operazioni messe a segno tra questi due club, alcune sfumate sul più bello ed altre andate a buon fine. Come per Manuel Locatelli, leader del centrocampo bianconero, maturato tra le fila degli emiliani. Anche se il mediano si candida per rifiatare, sarà una sfida a centrocampo tra un ex della partita ed un obiettivo estivo della Vecchia Signora.

E' ormai noto che la società bianconera abbia messo nel mirino Davide Frattesi, per stessa ammissione dell'ad Carnevali. Lo stesso Frattesi pronto al grande salto secondo l'opinione del suo ex allenatore Pasquale Marino. Una serie di incroci, insomma, che ci fanno discostare dal campo e che evidenziano dei temi che potrebbero tornare di stretta attualità in estate.