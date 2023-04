Marino: “Frattesi? Pronto per la Juve, è il momento del salto”

Le parole di Pasquale Marino su Davide Frattesi, allenato nella sua esperienza ad Empoli, e obiettivo per il centrocampo della Juventus

Davide Frattesi è un giocatore pronto per la Juve? Non ne ha dubbi Pasquale Marino, suo allenatore all'Empoli nella stagione 2019-20. Il tecnico di Marsala ne ha parlato in un'intervista a Tuttosport, delineandolo come profilo giusto per i bianconeri.

"Lo conoscevo già dalla stagione precedente, quando giocava all'Ascoli, dove aveva disputato tante partite ma senza segnare. Già vedendolo da fuori mi aveva fatto un'ottima impressione: un ragazzo di personalità, un giocatore con tempi di inserimento che hanno pochi. E lo dimostrano i gol" - esordisce Marino, che poi racconta la sua esperienza all'Empoli con il calciatore.

"Anche con me a Empoli ne segnò subito due decisivi, nel derby col Pisa e a Perugia. Sapeva leggere le situazioni in anticipo e si buttava dentro con una naturalezza estrema. Allenandolo mi colpirono subito intensità e personalità. Non voleva assolutamente perdere nessuna partitina e non mollava un centimetro né nella parte tecnico-tattica né in quella atletita. Quanto alla personalità, a 20 anni anche nei momenti difficili delle partite voleva sempre la palla e cercava di smarcarsi e mettersi nelle condizioni di riceverla. Era ancora molto giovane, ma era già un riferimento. Aveva una personalità fuori dal comune per quell'età, come del resto lo erano le sue capacità tecniche e fisiche".

"Era già un professionista serio e molto scrupoloso" - ricorda Marino - "che arrivava sempre prima agli allenamenti e andava via dopo per svolgere esercizi di prevenzione. Ha sempre voluto arrivare ai massimi livelli e arriverà a giocare nelle squadre più blasonate. Aveva già allora la testa per diventare un giocatore importante: lo è già, ma crescerà ancora. E' stato un piacere averlo allenato, ma la sua crescita è merito suo, io non ci ho messo niente di mio. L'importante è metterlo nel ruolo giusto: nel 4-3-3, o comunque in un centrocampo a tre, lui esprime il meglio. Oggi è cresciuto in tutto, soprattutto in fisicità e nella fase difensiva. Ha trovato ancora più continuità di gioco, più intensità. D'altra parte più si gioca e più si alza il livello e più si migliora".

E allora la Juve nel futuro di Frattesi può essere un'opzione. "E' sicuramente pronto per una grande, non ci sono dubbi. Non soffrirà la pressione perché ha fatto tanta gavetta con i tempi giusti, prima in Serie B e poi in Serie A, e ha la voglia di misurarsi con i campioni. A livello di stimoli penso gli serva questo tipo di salto, credo sia arrivato per lui il momento di mettersi in gioco in squadre che lottano per i primi posti" - conclude.