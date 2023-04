Juve, talento e sviluppo: Allegri pronto a lanciare Barbieri da titolare

Il lavoro con il settore giovanile sta ripagando sul campo la squadra bianconera in questa stagione: ora è il turno del giovane difensore

Manca poco al calcio d'inizio di Sassuolo-Juventus, con i bianconeri pronti a tornare in campo in Serie A con l'obiettivo di tenere il passo delle altre pretendenti per un posto in Europa. Le milanesi si sono fermate, forse frenate anche dagli impegni in Champions, e la Juve vuole provare ad approfittarne. Anche Allegri, però, deve fare i conti con il doppio impegno e la partita di Reggio Emilia potrebbe essere una di quelle serate da ricordare per Tommaso Barbieri.

Il giovane difensore centrale bianconero - classe 2002 - si candida per strappare un posto dal primo minuto nel match contro gli emiliani. Sarebbe la prima da titolare nella sua esperienza in maglia Juve anche se si è tolto la soddisfazione di esordire in Champions League contro il Paris-Saint Germain. Un altro giovane che Allegri è pronto a lanciare. Un altro giocatore che si è formato nella formazione Next Gen bianconera, pronto al grande salto.

L'esordio a 17 anni nel Novara ha catturato l'interesse della Juve che è riuscita a battere la concorrenza dell'Atletico Madrid per assicurarsi il calciatore. Ed era già in rosa durante la scorsa torunéé estiva negli Stati Uniti della squadra bianconera. Una Juve giovane prende forma e Barbieri entra a far parte di una lista che si sta ampliando sempre di più.