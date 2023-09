Sassuolo, Carnevali: “Juve interessata a Laurientè? Non è sul mercato”

Le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali sull'interesse della Juve per Armand Laurientè

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'amministratore delegato neroverde Carnevali ha fatto il punto della situazione: "L’agente ha parlato di offerte da Arabia, Premier League e Juventus? A noi non sono arrivate offerte, ma non essendo sul mercato neanche le avremmo ascoltate ".

Nessuna offerta quindi per Laurientè da parte della Juve, con il Sassuolo che addirittura non lo ritiene cedibile. Verità o semplici voci per sviare il mercato? Staremo a vedere.