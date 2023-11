Sarri: “Alla Juve era tutto dovuto: poca convinzione nel cambiare stile”

Nel corso di una lunga intervista concessa a Repubblica , il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato della sua esperienza sulla panchina della Juventus: “ Alla Juve tutto era dovuto e dovevamo solo vincere la Champions, ma era un messaggio inquinato . Ho vinto lo scudetto con un gruppo a fine ciclo e una società che ha preso me perché aveva la voglia ma non la convinzione di cambiare stile . Nel Chelsea ho fatto fatica io a calarmi in un club atipico, senza ds, dove nessun allenatore riusciva a resistere due anni".

Infine il tecnico dei biancocelesti ha glissato sull'avventura in Inghilterra: "Però poi negli ultimi mesi mi sono divertito e ho sbagliato a voler venire via, non tanto dal Chelsea, che mi avrebbe anche tenuto, ma dalla Premier, un contesto di bellezza unica. Tornare in Italia è stato un errore”.