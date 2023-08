Sarri: “Giocare subito contro Milan, Juve e Napoli è impossibile”

Maurizio Sarri , allenatore della Lazio ed ex Juve , ha detto la sua in conferenza sul campionato. Ecco le sue parole: "Ma parliamo del calendario che hanno fatto a noi: ho parlato con un mio amico statistico, giocare 4 trasferte e le prime tre contro Juve, Napoli e Milan è praticamente impossibile.

A livello di energie sicuramente sarà più semplice, vediamo dal punto di vista nervoso. Si fanno calendari come gli inglesi, senza tenere in conto che siamo quasi in Africa. A Birmingham eravamo a 11 gradi pochi giorni fa, qui ne fanno 38. Bisognerebbe tenere in considerazione questi aspetti".