Santarelli: “Alla Juventus manca il concetto della vittoria”

Santarelli ha parlato della Juventus osservata in questa stagione: per il giornalista, la squadra bianconera avrebbe un problema di mentalità

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato delle impressioni sulla Juventus alla luce di quanto osservato nella prima metà di stagione. Ecco le sue parole: “A questa squadra, oltre alle lacune tecniche di un mercato che al momento non sta dando i frutti sperati, manca la mentalità, manca il concetto di vittoria, manca un leader che la sappia prendere per mano nei momenti delicati. Credevamo che questo leader potesse essere proprio Motta, ma al momento le nostre speranze le dobbiamo riporre in un angolo. Le parole, sincere, di Locatelli hanno confermato questo aspetto. Qui, sia chiaro, non si fanno drammi per la Supercoppa, ma per come i miglioramenti siano minimi, per un’involuzione che preoccupa (ultimo aspetto la Fiorentina, appena 1 punto in quattro gare ottenuto proprio contro la Juve), con una tendenza che non lascia dormire sonni tranquilli”.

Santarelli: “Thiago deve migliorare in diversi aspetti”

Il giornalista ha proseguito: “La qualità non manca, ma viene sprecata in moduli che non si addicono alla maggior parte dei giocatori, da una fragilità che fa paura, e spiace dirlo, ma questi sono elementi che debbono essere trasmessi proprio dal tecnico. Nel caso della partita con il Milan, Motta con i suoi cambi ha sfilacciato la squadra, ha tolto l’unico riferimento offensivo ( insufficiente ma pur sempre un riferimento avanzato) facendo perdere equilibrio e quelle poche sicurezze che il vantaggio stava dando. Thiago deve migliorare in diversi aspetti, dalla comunicazione alla gestione della gara”.