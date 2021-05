Sannino: “Pirlo? È stato anche per lui un anno di sofferenza, ma ha già portato a casa due trofei”

L'allenatore ha parlato

TORINO - Giuseppe Sannino , allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari temi tra cui la Juventus . Queste le sue parole: "Per la Juve ci sono stati alcuni contrattempi Pirlo ha pagato il novizio che deve pagare un allenatore. Pirlo? È stato anche per lui un anno di sofferenza , ma ha già portato a casa due trofei. Per un allenatore alla prima esperienza è un buon viatico. Milan? Nessuno si aspettava un Milan capace di condurre il campionato in un certo modo come accaduto nel girone d’andata. Poi ha depauperato tutti i punti che aveva. Un po’ per il Covid e un po’ per la mancanza di Ibra. Comunque Pioli ha fatto il suo dimostrando ancora vedere di essere un ottimo allenatore".

"Mie dimissioni in Grecia? Chiedetevi il perché. In Grecia lottavo per vincere un campionato. Però ho dei valori. A Palermo avevo un altro anno di contratto e sono andato via. Anche al Watford mi sono dimesso, a Catania pure così come a Trieste, Novara e mi piange il cuore per non aver potuto mettere la firma sulla Coppa all‘Honved a causa del Covid. Al Levadiakos il presidente mi ha chiamato per vincere il campionato, sono andato via quando eravamo ad un punto dalla prima e sono arrivato terzi. Ho lasciato per motivi personali. Quando una persona da le dimissioni bisogna vedere sempre cosa è successo. Ma quando non conciliano gli stessi valori è meglio lasciarsi. Sono un allenatore vecchio stampo: la parola viene prima di tutto. Dove mi vedo anno prossimo? In Italia ci sono allenatori giovani che spingono, io non ho mai chiuso le porte a niente. Nessuno sa chi sono veramente: prima di andare in Grecia telefonai personalmente ad un presidente di Serie C e gli dissi che mi sarebbe piaciuto andare nonostante le poche risorse a disposizione del club. Mi rispose ‘ma che onore, non avrei mai immaginato’. Poi hanno preso un altro allenatore, hanno cambiato ancora e sono retrocessi. Non si parlava di soldi, ma di mettere un ulteriore timbro in una carriera. Nella vita bisogna essere aperti a tutto, quindi mi piacerebbe un’esperienza in America".