Sanna: “Il Cagliari ieri contro la Juve ha cercato la vittoria”

Vittorio Sanna, giornalista, ha detto la sua sulla partita tra Cagliari e Juventus, parlando anche del mister Ranieri.

Vittorio Sanna, giornalista, ha detto la sua sulla partita tra Juvee Cagliari. Ecco le sue parole riportate da Tutto.Cagliarinet: "Si dice che chi non risica non rosica e in questo caso possiamo dire che Claudio Ranieri ha preso un’ iniziativa e dopo un primo tempo giocato bene sul piano tattico in cui abbiamo pareggiato con la Juventus anche sotto il profilo del gioco, chiudendo le linee di passaggio, neutralizzando gli avversari, cercando di essere in partita, nel forzare la gara con il primo cambio questa volta non ha pagato.

Non ha pagato perché non è arrivata la svolta positiva che ci si aspettava e, addirittura, ci siamo trovati a subire 2 goal in un contesto in cui il cambio ha peggiorato la situazione perché ha privato il Cagliari di un buon difensore, che in questo caso era Andrea Petagna che sui calci piazzati sicuramente il suo contributo lo sa dare. Gianluca Lapadula il suo contributo non è riuscito a darlo.

Chiaramente l’intento di Ranieri era di smuovere ancora una volta la stasi che si era creata, senza aspettare che lo facesse Allegri per primo. Non è riuscito a ottenere il suo risultato e poi ha inseguito dopo, cercando di mettere tutti gli attaccanti che aveva e di compensare i due goal segnati da due difensori e ha ottenuto dei piccoli risultati. L'importante è sapere che comunque siamo una squadra che ha cercato la vittoria, non si è accontentata del pari".

