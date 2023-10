Juventus, Jadon Sancho occasione sfumata? Il BVB in pole per l’inglese

Jadon Sancho è finito fuori rosa dopo la rottura con Ten Hag ed è in uscita dal Manchester United . L’ex Dortmund rappresenta un’importante occasione anche per i bianconeri. L'ala destra sarebbe un'occasione anche per cambiare modulo e dal 3-5-2 passare al 3-4-3.

Concorrenza spietata

Tuttavia, secondo quanto riportato da ‘ESPN’, proprio la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, potrebbe fare un tentativo importante per riportare l’inglese in Bundesliga a gennaio. Il club tedesco sarebbe disposto a riprendere Sancho, ma solo in prestito secco per i prossimi sei mesi. Una formula che potrebbe piacere anche allo United per il rilancio del calciatore. Soprattutto se il club dovesse continuare in Champions League, garantendo una vetrina importante al calciatore anche in ottica Euro 2024. La Juventus è già avvisata.