Sancho sempre più un’occasione a gennaio: Giuntoli ci prova sul serio

Fuori dal progetto, fuori dal gruppo WhatsApp, fuori da tutto. A Manchester, Sancho sta vivendo il periodo peggiore della sua giovane carriera. E questo fa di lui un'opportunità sul mercato di gennaio. In questo contesto i suoi agenti stanno facendo il giro d’Europa per proporre la sua candidatura e sono passati anche dalla Continassa.

Le ultime su Sancho

Come riporta calciomercato.com, la Juve sa che converrebbe allo stesso United scaricare un giocatore che si è rivelato un flop all'Old Trafford e quindi resta ferma sulle sue posizioni. Starà agli inglesi aprire alle condizioni di Giuntoli: un prestito, senza obbligo, con i 2/3 dello stipendio pagato dalla squadra di Ten Hag. Tornare al Borussia Dortmund resta l'opzione che più gli aggrada ma la possibilità di giocarsi le sue chance in un club come la Juve potrebbe spingerlo a rivedere le sue posizioni. E a gennaio la volontà dell'inglese sarà cruciale. Insomma alla Juve fiutano il colpaccio: puntare su un talento disperso e mettere le ali per la lotta scudetto.