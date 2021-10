La Sampdoria pensa a Pirlo per la panchina

La Samp pensa a Pirlo

redazionejuvenews

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, Andrea Pirlo potrebbe tornare ad allenare in Italia. Il club in pole per l'ex allenatore della Juventussarebbe la Sampdoria che viene da una brutta sconfitta in casa del Cagliari per 2-1 con la panchina di Roberto D'Aversa che comincia a traballare seriamente. Il prossimo match in casa contro lo Spezia di Thiago Motta sarà sicuramente una gara decisiva per il futuro della panchina blucerchiata. In caso di sconfitta, il patron del club, Massimo Ferrero, potrebbe decidere di cambiare da subito guida tecnica e sarebbe già la quarta panchina che salta in Serie A dopo Di Francesco, Semplici e Castori.

Uno dei candidati favoriti per sostituire l'ex allenatore del Parma sarebbe dunque Andrea Pirlo che dopo l'esonero dello scorso anno con la Juventus quest'anno non è riuscito ancora a trovare una sistemazione né in Italia né all'estero. Nelle ultime settimane si parlava di un suo eventuale approdo al Barcellona al posto di Koeman, ma ora la squadra blaugrana sembra in forte crescita nelle ultime uscite anche se la panchina dell'olandese non sarebbe ancora completamente al sicuro e molto dipenderà anche dai prossimi risultati della squadra in Champions League.

Intanto, la Sampdoria osserva la vicenda interessata ed avrebbe già contattato l'agente del tecnico per avvisarlo circa una eventuale sostituzione in corsa. All'ex giocatore della Juve piacerebbe molto allenare in una piazza importante come quella di Genova perché darebbe al "maestro" la possibilità di rilanciarsi come allenatore e confermarsi in maniera definitiva, cosa che non gli ha permesso di fare la Juventus a causa di una rosa troppo forte e con personalità importanti come Cristiano Ronaldo per cui è stato difficile per Pirlo esprimere al meglio quella che è la sua idea di gioco. Le prossime settimane e il prossimo turno di campionato di domenica sarà decisivo per capire tutte le dinamiche legate all'eventuale prossimo allenatore della Sampdoria.