Juve, i convocati per lo Zenit: c’è de Ligt, Dybala resta a casa

Ecco la lista ufficiale dei convocati per la trasferta contro lo Zenit di domani sera

La Juventus sembra essere finalmente tornata, dopo la quarta vittoria consecutiva in campionato ottenuta contro la Roma di Josè Mourinho. Diventano 5 invece, se consideriamo anche il trionfo contro gli inglesi del Chelsea in Champions League che, consentirà ai bianconeri di affrontare con tranquillità il prossimo impegno europeo contro lo Zenit nella sfida di domani sera. Sfida che, in caso di vittoria lancerebbe ufficialmente la Vecchia Signora gia agli ottavi di finale, andandosi a giocare poi il primato nelle restanti due partite.

Ancora qualche dubbio di formazione per Max Allegri, il quale sarà nuovamente costretto a rinunciare alla classe di Paulo Dybala, assente per l'infortunio rimediato nella sfida contro la Samp. Rientra invece l'olandese de Ligt, rimasto a casa nell'ultima uscita contro i giallorossi per un fastidio muscolare, cosi come è confermata la presenza di Morata, il quale si è rivisto in panchina domenica scorsa. Nel frattempo, andiamo a vedere la lista ufficiale dei giocatori convocati dall'allenatore livornese per la trasferta di San Pietroburgo.