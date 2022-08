Sampdoria-Juventus: alla scoperta della squadra blucerchiata

La Juventus scenderà in campo lunedì sera nella partita valevole per la seconda giornata del nuovo campionato italiano di Serie A 2022/2023

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo lunedì sera contro la Sampdoria, nella patita valvole per la seconda giornata del campionato italiano di SerieA. Non una partita facile quella di Marassi, con i bianconeri che hanno presentato l'avversario attraverso il loro sito internet.

"Sarà Marassi, lunedì sera, il teatro della prima trasferta di campionato della Juventus. A Genova la squadra bianconera affronterà la Sampdoria di Marco Giampaolo, che all’esordio in Serie A - sempre tra le mura amiche - ha perso 2-0 contro l’Atalanta. Una Samp che però ha già vinto in questa stagione, avendo passato i sedicesimi di finale di Coppa Italia lo scorso 5 agosto: 1-0 alla Reggina con rigore vincente di Sabiri.

IL GRANDE EX: FABIO QUAGLIARELLA

Maglia numero 27, fascia di capitano al braccio, 40 anni il prossimo 31 gennaio: Quagliarella è sempre il punto di riferimento dell’attacco della Sampdoria. I gol e le grandi prodezze di Fabio se le ricordano bene i tifosi della Juventus, avendo giocato a Torino quattro stagioni, dal 2010 al 2014, totalizzando 102 presenze e segnando 30 reti. Il primo gol bianconero, curiosamente, proprio contro la Sampdoria allo stadio Olimpico il 12 settembre 2010. L’ultimo invece il 18 dicembre 2013 nel 3-0 all’Avellino in Coppa Italia. In mezzo tante perle assortite e soprattutto 5 trofei, con in bacheca 3 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane.

AUDERO, VIVAIO BIANCONERO

I pali della squadra blucerchiata sono difesi da Emil Audero, portiere classe '97 sbocciato nel Settore Giovanile della Juventus. In maglia bianconera ha anche esordito in Serie A, il 27 maggio 2017 a Bologna. Dalla stagione successiva ha spiccato il volo verso altre squadre, prima indossando la casacca del Venezia e poi sbarcando a Genova nell’estate del 2018. Audero ha appena cominciato la sua quinta stagione in terra ligure, un’annata iniziata nel migliore dei modi perché in Coppa Italia, lo scorso 5 agosto contro la Reggina, a pochi minuti dal termine ha neutralizzato il rigore a Cicerelli, confermandosi un grande esperto sui tiri dagli 11 metri. Nella scorsa stagione infatti il penalty parato a Criscito nel Derby della Lanterna è stato fondamentale per la salvezza della squadra di Giampaolo.

I GOL DI SABIRI

Abdelhamid Sabiri, 25enne centrocampista offensivo tedesco, è arrivato a Genova nel gennaio di quest’anno dall’Ascoli. Ed ha subito avuto un ottimo impatto sulla squadra, trovando il suo primo gol (su punizione) proprio contro la Juventus a Marassi lo scorso 12 marzo. Ma il gol più importante è stato quello decisivo nel derby contro il Genoa del 30 aprile, cui è seguita la marcatura nel 4-1 alla Fiorentina a metà maggio. Quest’estate ha già siglato il gol-vittoria contro la Reggina in Coppa Italia e all’esordio in Serie A contro l’Atalanta ha tentato ben sette conclusioni: nessun giocatore ne ha provate di più nel primo turno." (Juventus.com)