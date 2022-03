Sampdoria-Juventus: designato l’arbitro della sfida

Attraverso il suo sito internet l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la decima gara del girone di ritorno del campionato di Serie A

La Juventus scenderà in campo sabato alle 18 allo Stadio Luigi Ferraris di Genoa contro la Sampdoria, per la partita valevole per la decima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno la vittoria per allungare la loro striscia positiva e per rimanere saldi al quarto posto, oltre che per prepararsi al meglio alla partita di mercoledì, quando all'Allianz Stadium arriverà il Villareal per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, con la gara di andata finita 1-1 in Spagna, risultato grazie a cui la Juventus dovrà solo vincere per passare il turno.