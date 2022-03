Allegri: “È il momento decisivo della stagione, abbiamo bisogno di Dybala”

Il tecnico toscano presenta la partita che metterà di fronte alla Juventus la Sampdoria nella decima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A

La Juventus è attesa domani dalla sfida contro la Sampdoria, in programma all'Allianz Stadium e valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dello Stadium.

SAMPDORIA - "È il momento decisivo della stagione, mancano ancora quasi due mesi, prima dei quali ci sarà la sosta, e prima ancora dobbiamo passare queste belle due settimane. La Sampdoria in casa con Giampaolo ha fatto due vittorie su due. Segnano spesso all'inizio, sono una squadra che ci aggredirà in uno stadio pieno e dovremo farci trovare pronti da subito: loro cercano punti salvezza noi per andare avanti".

INFORTUNATI - "De Sciglio e Alex Sandro sono rientrati, Cuadrado è ok. Domenica Chiellini dovrebbe essere con la squadra, così come Bernardeschi che domani è squalificato ma è tornato. Vediamo le cose positive, quando torna la Champions si svegliano tutti".

DIFESA - "Danilo giocherà, anche perché è la sua centesima in bianconero, Alex Sandro e De Sciglio non lo so".

OBIETTIVI - "Il nostro obiettivo è entrare nelle prime quattro, poi se secondo terzo o quarto non importa. Stiamo lavorando per questo, ci sono tanti punti e dobbiamo fare un passo alla volta. Domani bisognerà uscire con un risultato positivo per continuare la striscia e consolidare il quarto posto".

RIMONTA - "Vincere a Genoa è sempre complicato, con tutte e due le squadre. La Samp in casa è un'altra squadra, e noi dobbiamo aspettarci una partita complicata ma avere carattere voglia e orgoglio di starci dentro e di portare la vittoria a casa".

VLAHOVIC - "Non era semplice arrivare qui e giocare ogni tre giorni, soprattutto per i carichi fisici e mentali diversi. Quando giochi per vincere tutte le palle ti fanno vincere o perdere e questo è quello che fa la differenza: lui sta lavorando bene, deve migliorare ed essere più pulito nel gioco. Questo serve per fare meno lotta e sprecare meno energie fisiche, oltre che ad alzare il suo livello tecnico. Ma sono molto contento di lui e di come è arrivato e si è messo a disposizione.

IMPREVISTI - "Il calcio è un filo, quando tutto va liscio ci può essere l'imprevisto e la squadra deve essere brava a gestirlo. Ora non siamo da nessuna parte, non serve aver fatto le partite bene se poi non si continua a lavorare. Vedremo a fine stagione di fare un bilancio".

NERVOSISMO - "Le altre squadre nervose? Non lo so, noi dobbiamo parlare poco e fare tanto, più zitti si sta meglio è. Poi quelle davanti sono lì e ci rimarranno perchè hanno tanti punti di vantaggio, quindi noi pensiamo a noi e ad arrivare al quarto posto, oltre che passare in Champions. Dopo la sosta poi dovrebbero essere tutti a disposizione per il rush dei mesi finali".

DYBALA - "Paulo sta meglio, potrebbe esserci per la Champions ma vediamo domenica, ora pensiamo a domani. Dybala è un uomo di 29 anni, un professionista che è in una situazione dove deve discutere del rinnovo del contratto, così come tanti altri. Paulo è sereno e tranquillo, sa che deve andare in campo e dare il meglio. Deve ritrovare una buona condizione, ci sta mettendo molto per tornare al più presto, e io e la squadra abbiamo bisogno di Paulo, che è un giocatore che ci da qualità e tanto altro".

ATTACCO - "O gioca Cuadrado o Akè".