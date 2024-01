Salandin: “La Juve potrebbe non muoversi sul calciomercato in entrata”

Stefano Salandin ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista i bianconeri potrebbero non acquistare nessuno per gennaio

Intervistato per Radio Sportiva, Stefano Salandin ha parlato delle prossime mosse di calciomercato della Juventus. Per il giornalista, la possibilità che il club bianconera si limiti ad anticipare la programmazione estiva senza entrate a gennaio sarebbe elevata. Ecco le sue parole: "La Juventus potrebbe anche non fare nulla sul mercato a gennaio. Si registra la volontà di non voler condizionare l'equilibrio del gruppo con giocatori presi tanto per essere presi".