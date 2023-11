Sacchi: “Juventus squadra muscolare. Micidiale in contropiede”

Su Gazzetta.com, Arrigo Sacchi si è espresso sui punti di forza della Juventus di questa stagione. Ecco le sue parole: "La Juve ha i muscoli per fare male davanti, Inzaghi usa l’uno contro uno. Bianconeri ok nell’uno contro uno, la qualità di gioco l’arma della capolista. La squadra di Allegri, che non avendo gli impegni europei può allenarsi tutta la settimana evitando viaggi e possibili infortuni, è micidiale quando si esprime in contropiede".