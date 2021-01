Sacchi a valanga contro la Juve: “L’Inter ha giocato contro nessuno”

TORINO – La Juventus ha subito una sconfitta molto pesante in questo Derby d’Italia. Il 2-0 dell’Inter di Antonio Conte ha bloccato la striscia di vittorie consecutive della squadra di Andrea Pirlo, fermando anche la rincorsa dei bianconeri al Milan. I rossoneri, infatti, rimangono a 7 punti di distanza, che potrebbero diventare 10 in caso di vittoria contro il Cagliari questa sera. Della partita di San Siro, dunque, ha voluto parlare proprio un ex allenatore del Milan e della Nazionale Italiana, che sulla panchina rossonera ha scritto delle gloriose pagine della storia del calcio italiano. Stiamo parlando di Arrigo Sacchi, che, intervenuto ai microfoni della trasmissione La Domenica Sportiva, ha analizzato il big match. L’ex tecnico ha rilasciato delle dichiarazioni a valanga contro la Juve, accusata di non essere neanche scesa in campo per tutti i 90 minuti contro i rivali interisti.

Ecco, dunque, le parole di Arrigo Sacchi: “Abbiamo visto come l’Inter sia alla ricerca della stessa continuità che aveva prima la Juventus. I nerazzurri sono stati molto bravi sulla destra, ma hanno giocato contro nessuno. La colpa, però, non è affatto di Pirlo: infatti, la cosa più brutta che può capitare ad un allenatore è trovare dei giocatori senza forti motivazioni, senza nessun entusiasmo. Ieri sera l’Inter, pur non facendo cose eccelse, avrebbe potuto comunque realizzare un’incredibile goleada. Per la squadra di Conte è una vittoria molto importante, ottenuta meritatamente e che dà anche una certa nobiltà: infatti, questa è una di quelle vittorie che ti danno fiducia in te stesso, che ti fanno credere più forte. Tuttavia, devono stare attenti alla presunzione: l’Inter è ancora una squadra in costruzione e deve fare ancora di più“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<