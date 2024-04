Sabatino Durante: “Allegri non è il problema della Juventus”

Intervistato per Sportitalia, Sabatino Durante ha parlato del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Ho avuto Allegri a Perugia e non andavamo d'accordo. Tuttavia, obiettivamente, credo che tutti debbano riconoscere che è uno dei migliori allenatori in Italia. Conosco il mondo del calcio e alcune critiche possono essere di parte. La Juventus non sta giocando bene, non soddisfa i gusti più raffinati, ma Allegri sta facendo quello che la società gli ha chiesto. Ringiovanire la rosa e portare a casa i risultati. L'anno scorso li ha ottenuti, ma poi gli sono stati tolti dei punti senza che fosse colpa sua. Quest'anno sta facendo quello che la Juventus gli ha chiesto. È un po' come il concetto che dicevo ai tifosi del Napoli all'inizio dell'anno. Garcia sembrava fosse l’ultimo arrivato, eppure avendo 5 anni in meno di Spalletti aveva vinto quasi quanto lui. Al di là delle opinioni si deve guardare il curriculum. Hanno voluto cambiare ma i due allenatori che sono arrivati dopo non hanno cambiato le cose. Lo stesso vale per Allegri: non è lui il problema dei bianconeri”