Sabatini: “Thiago Motta favorita per la panchina della Juve”

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: "Thiago Motta, con grande correttezza, non ha più detto niente alla Juve. Sembra che abbia detto comunque a Calafiori e Zirkzee che magari in futuro li porta con lui. Da lì sono nate le ipotesi sui due giocatori alla Juventus. Ma attenzione un attimo. De Zerbi rinuncia di aver risolto il contratto con il Brighton, non è un particolare che non ha significato. Non era un semplice contratto, De Zerbi per uscire dal Brighton avrebbe dovuto pagare una clausola che come tutte quelle di Premier è una clausola consistente. Ora non c’è più, al 30 giugno si libera senza che ci sia nulla da pagare. Thiago Motta è il favorito per la panchina della Juventus, ma un po’ meno favorito perchè c’è De Zerbi. Il Bayern non prenderà allenatori italiani. De Zerbi al Bayern è una notizia improbabile. La Juventus si Thiago Motta ma attenzione a De Zerbi".