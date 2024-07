Sabatini: “Scudetto? La Juve proverà a giocarsela con l’Inter”

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con l'Inter.

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole: “Era previsto un focus su “giovani e sostenibilità”, come aveva sottolineato John Elkann in occasione della Coppa Italia. Invece, i giovani talenti stanno lasciando la squadra e la situazione economica non è delle migliori. Tuttavia, si profila una squadra e un gruppo di giocatori in grado di competere fino in fondo per lo scudetto con l’Inter, come avvenuto nell’ultima stagione. Thiago Motta apporterà il suo stile di gioco, mentre Giuntoli si occuperà di rafforzare la rosa con nuovi innesti. La nuova Juventus sta crescendo, avvicinandosi quasi ai livelli dell’Inter. Sarà interessante valutare l’efficacia di alcuni cambiamenti, come l’arrivo di Di Gregorio in porta e l’eventuale sostituzione di Chiesa con Sancho, a partire da metà agosto, per vedere se daranno i risultati sperati sulla carta e sul campo. La prudenza è d’obbligo, considerando l’esperienza. Inoltre, il mercato ancora incerto di Milan e Roma suggerisce che le alternative più vicine all’Inter possano essere la Juventus e l’Atalanta”.