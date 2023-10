Sabatini svela: “Sarri un grande rimpianto della mia carriera”

E' uno dei più grandi errori della mia carriera. Lui allenava in Interregionale, al Sansovino, io ero il direttore sportivo dell'Arezzo in C1. In tanti mi dicevano che c'era questo allenatore molto bravo, io non ci credevo.

Un giorno qualcuno è venuto a dirmi che aveva 120 schemi su punizione, lì ho detto che non lo avrei mai preso perché per me il calcio era una alta cosa. Però in quel momento Sarri era da prendere in quell'epoca, lo dovevo prendere e non l'ho preso. Ho fatto un errore grave, che ancora oggi non mi perdono".