Sabatini: “Le ultime prestazioni della Juventus sono confortanti”

Sabatini ha parlato delle ultime uscite in campionato della Juventus: per il giornalista, i bianconeri avrebbero mostrato segnali di ripresa

Dagli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha commentato le ultime prove della Juventus contro Napoli e Atalanta . Per il giornalista, ci sarebbero chiari ed evidenti segnali per poter affermare che la squadra bianconera sarebbe nuovamente in crescita. Ecco le sue parole:

"Io la Juventus la vedo in miglioramento, se dobbiamo giudicare solo il risultato tanto vale accendere il televideo invece sulle prestazioni nelle ultime due partite per me sono state confortanti. Contro il Napoli ha creato 7-8 occasioni e concretizzandone zero, perché il tiro di Chiesa è un tiro da fuori. Contro l'Atalanta ha creato molto ma raccogliendo poco compreso Chiesa che è stato il miglior in campo ma non è stato molto preciso".