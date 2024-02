Sabatini: “L’accanimento dei tifosi della Juve per Allegri è eccessivo”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato delle perplessità che il tifo della Juventus riserverebbe per l'allenatore Massimiliano Allegri . Ecco un estratto delle sue parole: "Che la Juve vinca o perda (o pareggi), #Allegriout c’è! Ed è molto più che un hashtag, perché era appena un trend social, ma ormai è diventato un fenomeno sociale. Le statistiche, quelle fondamentali (vittorie-pareggi-sconfitte), rivelano anche che l’attuale allenatore della Juventus ha i numeri migliori rispetto a Trapattoni e Lippi , restando nella parrocchia bianconera. Meglio anche di Sacchi e Capello , che hanno autografato l’epoca del Milan berlusconiano. Meglio di Ancelotti e anche dei bravissimi Spalletti e Pioli che pure hanno trionfato negli ultimi due scudetti. Eppure, guai a dire o scrivere che Allegri è giusto che venga criticato, ma magari non con questo accanimento".

Sabatini ha proseguito: "Allegri è stato messo lì dalla lobby di Andrea Agnelli e solo grazie ai poteri forti ha vinto cinque scudetti. Il NO MAX è inconfutabile nelle proprie certezze e si concede una pausa solo per ascoltare gli applausi adoranti dall’esercito del web. Tra Milan e Juve, Allegri ha vinto 6 scudetti (“solo in Italia”), due finali di Champions (“perse”), comunque è un vincente (“corto muso”)".