Sabatini: “La Juventus sta facendo qualcosa di storico”

Walter Sabatini ha parlato del progetto della Juve: per il dirigente, il club bianconero avrebbe introdotto delle idee innovative in Italia

Intervistato per Tuttosport, Walter Sabatini ha parlato del progetto societario e sportivo della Juventus. Ecco le sue parole: “Al di là di quello che ha speso, la Juventus attinge molto dal lavoro fatto con l’Under 23: hanno giocato in anticipo sulle altre società e ora si godono frutti bellissimi. Hanno ragazzi del 2004 o 2005 che giocano titolari nella Juventus, come Yildiz: non è poco. Oppure sono serviti per finanziare operazioni in entrata: è una risorsa fondamentale. Hanno fatto un lavoro di selezione di qualità importantissima: è qualcosa di storico per il nostro calcio e adesso tanti stanno seguendo l’esempio. Ci tengo a sottolineare il lavoro svolto da Cherubini e Fusco: nel calcio vige la legge dell’oblio, ma io non dimenticato chi ha dato tanto per il bene del nostro movimento. Oggi vediamo i risultati di tutto questo impegno”.

Sabatini su Thiago Motta e Vlahovic

Il direttore sportivo ha parlato poi dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, e del suo centravanti, Dusan Vlahovic: “Motta sta riproponendo a Torino ciò che si è visto a Bologna: una squadra compatta, forte, con le idee chiare nel disegno tattico, con concetti di gioco precisi. Io non ho mai lavorato con Motta, ma l’ho seguito con attenzione. Vlahovic sono convinto possa fare venti gol. Motta ha fatto trovare la porta anche a Zirkzee, che ha tante qualità ma prima di andare al Bologna non era certo un goleador, però con Thiago è andato in doppia cifra. Per come vedo Vlahovic adesso, per la determinazione che mette in campo, sono sicuro che farà tanti gol”.