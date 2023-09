Sabatini: “La Juventus non si è mossa su un centrocampista per Pogba”

Sandro Sabatini ha parlato della Juventus: per il giornalista il club bianconero ha rinunciato a un centrocampista a causa di Paul Pogba

Intervenuto a Pressing, Sandro Sabatini ha parlato del momento della Juventus. Ecco le sue parole: "Col Sassuolo è mancato anche Allegri, io credo che la Juventus è insieme al Milan e al Napoli una delle antagoniste dell'Inter che in questo momento sembra fare un campionato a sé. Poi che questa squadra manchi un leader tecnico di riferimento e di personalità lo dice il mercato che c'è stato fino ad ora con una Juventus che pensa di avere un Pogba ma Pogba non c'è. Se fosse successo questa estate, la Juventus avrebbe comprato un centrocampista e adesso non può andare a prendere uno svincolato".