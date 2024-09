Sabatini: “Juventus-Roma? Se ci fosse stato Allegri…”

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del match contro la Roma, terminato 0-0.

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Sportiva, toccando anche il tema Allegri, criticato tantissime volte per prestazioni molto simili a quelle di domenica, tasto che il giornalista ha tenuto a sottolineare: “Domenica sera i bianconeri hanno fatto un solo tiro in porta e non accadeva da vent’anni, eppure di questa statistica non ho letto da nessuna parte. Se fosse accaduto l’anno scorso con Allegri in panchina si sarebbe parlato quanto meno di prestazione disastrosa, come avrebbe fatto discutere e rumoreggiare lo Stadium la decisione di togliere Vlahovic per mettere Nico Gonzalez”.