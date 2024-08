Juve, Sabatini: “L’affare Kalulu sembra un favore dal Milan…”

Sandro Sabatini è ritornato sull'operazione che ha portato Pierre Kalulu alla Juventus: il giornalista sarebbe rimasto perplesso dal Milan

Nel suo editoriale su Calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato del trasferimento di Pierre Kalulu dal Milan alla Juventus. In particolare, il giornalista sarebbe rimasto scettico sulla formula del trasferimento, apparentemente a netto vantaggio dei bianconeri.

Le parole di Sabatini sull’operazione Kalulu

“Il Milan fa un favore alla Juve dando Kalulu in prestito senza obbligo di riscatto. Quasi gratis, insomma: perché? La risposta non arriva dalla Juve che cerca di rifilare Djalo alla Roma, con la stessa formula. Forse Kalulu e Djalo non hanno le stesse caratteristiche. Ma c’era una volta il calciomercato – quello vero, non questo luna-park delle mediazioni – in cui la prima regola era “niente favori a una diretta concorrente”, meno che mai con trasferimenti in prestito senza obbligo di riscatto. Bellanova ha giocato, Kalulu non era convocato, Djalo fuori rosa. Tre casi diversi. Cioè tre “casini”, per dimostrare che il calciomercato a campionato aperto offre opportunità di lavoro a tutti”.