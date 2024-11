Sabatini: “La Juve non vince e non convince”

Intervenuto su Calciomercato.com Sandro Sabatini ha analizzato le prestazioni della Juve di Thiago Motta: le sue parole

Secondo pareggio consecutivo per la Juve, il sesto da quando Thiago Motta è sulla panchina bianconera. Contro il Parma la Vecchia Signora ha guadagnato un punto, ma non è di certo un risultato per cui si può esultare. Ora servirà tornare subito a vincere e servirà farlo a partire dalla sfida di Serie A di domani contro l’Udinese: vietato sbagliare.

Juve, le parole di Sabatini

Intervenuto su Calciomercato.com Sandro Sabatini ha scritto: “La Juve pareggia ancora. Quindi non vince e – assolutamente – non convince. Il distacco dal Napoli diventa -7, quello dall’Inter -3 e anche l’Atalanta fa il sorpasso, soffiando il terzo posto alla squadra di Thiago Motta. Esclamazione quando nelle formazioni ufficiali Kalulu e Yildiz partono dalla panchina: “Ma questo è matto!”. No, semplicemente “questo è Motta!”. Le rotazioni a sorpresa erano il suo biglietto da visita anche a Bologna. Vietato stupirsi. Ma non proibito commentare. E nemmeno criticare. Il francese omaggiato dal Milan è il difensore migliore della stagione; il giovane turco andava sfruttato sullo slancio della meravigliosa doppietta di San Siro. Opinioni, se si può: Kalulu e Yildiz fuori, un vantaggio per il Parma. Anche perchè con Yildiz qualche occasione è arrivata, invece senza Kalulu la difesa balla come a ballando con le stelle (ops)”.