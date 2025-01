Sabatini: "I cambi di Motta lasciano a desiderare..."

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri contro il Bruges.

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a calciomercato.com sulla partita dei bianconeri contro il Bruges di ieri sera in Champions: “Thiago Motta ottiene i playoff di Champions, obiettivo minimo, ma lo fa a capo di una partita monotona e senza spessore internazionale. Anche i cambi, poi, lasciano obiettivamente a desiderare. Di Gregorio “senza voto” (pagella che non si usa più per colpa del Fantacalcio) però pasticcione con i piedi. Senza emozioni anche le valutazioni della difesa: Savona benino, Gatti bene, Kalulu benone e Cambiaso sufficiente”.

Sul centrocampo

“Douglas Luiz monopasso con poche idee, Locatelli invece tante idee e quasi tutte buone. Koopmeiners e Weah appena volenterosi. Mbangula vivacissimo e non si capisce perché sostituito. Nico Gonzalez centravanti per la serie “vorrei ma non posso”, con un clamoroso errore sottoporta nella ripresa. I subentrati tutti senza bagliori: Yildiz e Conceiçao abbastanza ingabbiati, Thuram e McKennie senza slanci, Vlahovic in evidente crisi di feeling con Thiago Motta”. Intanto ecco le designazioni arbitrali per la prossima giornata<<<