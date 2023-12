Verso il Napoli: Rugani con la febbre, Alex Sandro e Locatelli differenziato

I bianconeri sono tornati in campo per preparare il big match di venerdì contro gli azzurri. Diversi problemi da sbrigare per Max Allegri

Dopo la vittoria in extremis a Monza, la Juve deve fare i conti con l'infermeria. I bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa davanti agli occhi attenti di circa 300 tifosi invitati dal club. E la seduta ha evidenziato la condizione precaria di alcuni giocatori. Nel dettaglio, oltre ai lungodegenti De Sciglio e Weah, Rugani non è sceso in campo a causa di un attacco influenzale, mentre Alex Sandro e Locatelli hanno lavorato solo in parte col resto della squadra.

Il punto verso il Napoli — Il brasiliano ha svolto con i compagni solo il riscaldamento, poi si è spostato su un altro campo per completare il suo programma di giornata. Discorso diverso invece per il mediano azzurro. Il centrocampista si è allenato con la squadra a fasi alterne, ma non ha comunque preso parte alla partitella finale per evitare problemi o situazioni critiche nei contrasti. Situazioni ancora tutte da valutare in vista della gara di venerdì col Napoli. Se non dovesse farcela, al suo posto Nicolussi Caviglia.

