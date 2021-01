Rovella e il futuro: “Il prossimo anno mi vedo ancora al Genoa”

TORINO – Il calciomercato è iniziato da alcuni giorni e la Juventus è già al lavoro per mettere a segno alcuni colpi importanti. Uno dei nomi più caldi, accostati alla Vecchia Signora nelle ultime settimane, è senza dubbio quello di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa. Il suo passaggio alla Juve sembra ormai imminente, ma il momento in cui indosserà la maglia bianconera potrebbe essere rimandato ancora per un po’. A dirlo è lo stesso giocatore, che in un’intervista rilasciata a Sportweek ha parlato del suo futuro.

Ecco le parole di Nicolò Rovella: "Sono sempre stato un centrocampista centrale, anche se da piccolo ho giocato qualche volta dietro le punte. Al momento mi trovo meglio come mezzala, dato che posso andare in avanti più liberamente. I miei pregi credo siano la personalità, le idee nel gioco palla al piede e la grinta. I difetti, invece, sono la rabbia e l'irruenza, oltre al fatto che commetto alcuni errori ingenui, come il rigore che ho causato contro la Juve. Spero sia solamente per l'età. Inoltre, devo diventare anche più forte e robusto fisicamente, ma non credo che questo sia un difetto. Per quanto riguarda il futuro, posso dire che il prossimo anno mi vedo ancora al Genoa. Devo crescere e migliorare alcuni aspetti e per farlo ci vuole del tempo. Per quanto riguarda quelli che credono sia meglio far crescere i giovani in Serie B o in Serie C dico che, secondo me, è meglio che un giovane sbagli in Serie A, piuttosto che mandarlo a farsi le ossa in categorie minori. Infatti, se correggi gli errori che commetti in Serie A, in qualsiasi parte andrai non sbaglierai. Per questo, voglio dire agli allenatori di avere il coraggio di farci sbagliare".