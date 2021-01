Calciomercato Juventus, Di Marzio svela: “Colpo in arrivo, lunedì si chiude”

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa: Di Marzio conferma tutto

TORINO – Sono giorni caldi per quanto riguarda le notizie e i movimenti di calciomercato, anche in casa Juventus. La Vecchia Signora non vuole rimanere a guardare e lo ha già dimostrato con alcuni affari che sono in dirittura d’arrivo. Ad esempio i bianconeri hanno praticamente chiuso per Nicolò Rovella, gran bel talento italiano che rimarrà al Genoa in prestito ma con un futuro a Torino. Pare ben indirizzata anche la trattativa per un altro classe 2001, Bryan Reynolds. Il terzino americano verrà temporaneamente “parcheggiato” al Benevento, ma la Juve aspetta pure lui per il futuro. Poi c’è la questione attaccante ancora in ballo.

Tantissimi i nomi finiti in orbita bianconera. Uno di questi è un altro giovane che si sta già mettendo in mostra in Serie A. Stiamo parlando di Gianluca Scamacca, altro giocatore in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. Due società “alleate” della Juventus per quanto riguarda alcune dinamiche di calciomercato. Ai microfoni di Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato proprio dell’interessamento bianconero per Scamacca: “Nell’ambito dei dialoghi tra Genoa e Juve per Rovella, Paratici si è informato anche sull’attaccante classe ’99. In queste ore si è parlato di Shomurodov, ma a noi risulta che in realtà il sondaggio sia stato fatto per Scamacca. Il cartellino è del Sassuolo, ma la Juve non ha ancora fatto passi ufficiali con i neroverdi. Vedremo se farà sul serio”. L’esperto di mercato di Sky ha poi svelato un altro nome totalmente a sorpresa che la Juventus avrebbe addirittura già in pugno.

Tramite il proprio sito ufficiale infatti, Di Marzio ha confermato che la Vecchia Signora sarebbe vicinissima a prendere Abdoulaye Dabo, esterno di centrocampo del Nantes. Gran fisico e di piede mancino, il classe 2001 è un altro giovane davvero molto interessante che in Francia reputano un vero gioiello. La Juve sarebbe pronta a portarlo a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo l’esperto di calciomercato di Sky, la trattativa potrebbe chiedersi definitivamente già il prossimo lunedì. Dopo i colpi Rovella e Reynolds, un altro affare in dirittura d’arrivo. Ma il vero colpo di questo mercato bianconero ovviamente dovrà arrivare in attacco. E, come anticipato poco fa, sul taccuino di Paratici sono finiti tantissimi nomi importanti. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<