Rossi: “La Juventus deve fare una grande cessione”

Paolo Rossi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole su X: “Sondaggio a quasi metà mercato della Juve. Qual è la cosa più urgente da fare? Per me risolvere almeno una cessione ineludibile (DouglasLuiz e Vlahovic) e cercare un centrocampista forte (non si fanno neanche nomi e mi sembra incredibile). Dite le vostra Tudor Comolli”.

Le parole su Huijsen

Rossi ha poi parlato a RBN della cessione dello spagnolo: "Ho letto delle critiche per alcune sue intemperanze nel corso del Mondiale per club, ma parliamo di un ragazzo giovane dalle potenzialità enormi, e quello che mi lascia perplesso è che queste potenzialità si vedevano benissimo già quando era a Torino. Allora mi chiedo, perchè privarsi di un ragazzo che alla luce dei fatti non era da considerarsi una scommessa quanto una certezza. L'errore è stato madornale e non nascondo che tutte le volte che vedrò Huijsen in Champions League con indosso la maglia del Real Madrid non potrò darmi pace".