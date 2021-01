Ronaldo supera Pelè? O’Rey non ci sta e posta su Instagram

TORINO – Cristiano Ronaldo ha iniziato il suo 2021 al meglio, con una doppietta all’Udinese che ha regalato alla Juventus la prima vittoria dell’anno e che ha proiettato il centravanti portoghese ancora più in alto nella classifica marcatori di tutti i tempi. Con i due gol ai bianconeri di Udine infatti, Ronaldo ha superato Pelè nella classifica dei bomber di sempre della storia del calcio, con 758 gol, uno in più del brasiliano. Un grande traguardo per il portoghese, che ora ha nel mirino il primo posto occupato da Bican, arrivato a quota 805 gol ufficiali durante la sua carriera. Ronaldo ha ancora molte stagioni davanti a sè, e potrebbe raggiungere e superare quel record, che lo consacrerebbe una volta per tutte come il miglior giocatore, o uno dei migliori giocatori, di tutti i tempi.

Chi per non sembra essere d’accordo con questa classifica sempbra essere però lo stesso Pelè: dopo la doppietta di Cristiano Ronaldo e i relativi titoli sul sorpasso all’ex giocatore brasiliano, O’Rey ha voluto precisare il conto dei suoi gol, rivendicando il trono come migliore marcatore di tutti i tempi. Come si legge infatti nella biografia del giocatore su Instagram, il calciatore ha scritto: “Leading Goal Scorer of All Time”, ovvero miglior marcatore di tutti i tempi, scrivendo tra parentesi il numero di gol segnati: 1283.

Il conto del brasiliano però, non trova riscontri ufficiali: nella classifica ufficiale stilata dalla Fondazione Statistiche Rec.Sport.Soccer infatti, Pelé è al terzo posto con 757 reti segnate dietro Cristiano Ronaldo, a 758 appunto, e Josef Bican, leggenda dello Slavia Praga, a 805. Ronaldo ha ancora altri anni sul campo per raggiungere e superare il record di 805 gol, che con i ritri del portoghese, che ha iniziato alla grande l’anno, potrebbe essere raggiunto in meno tempo del previsto.

