Ronaldo protagonista del nuovo spot Juve, allontana le voci di mercato

Intanto anche Matthijs de Ligt ha parlato della sua vita in Italia: ""Quando uno come Marco Van Basten ti fa una critica non puoi fare altro che stare ad ascoltarlo. E' stato un grande giocatore e da allenatore ha allenato squadre come Olanda e Ajax. Capisco che in Italia è diverso il modo di giocare, si marca tanto a zona, ma il ct De Boer in nazionale mi dice di marcare a uomo per avere sempre un uomo in più. Se sono migliorato in Italia? Onestamente io penso proprio di si. Ora due anni in più d'esperienza, ho imparato cose che con l'Ajax non avevo mai fatto e mi sento un giocatore più completo di quanto non lo ero prima. L’ho guardata molto bene, giocano con tutta la squadra. Hanno fatto uso di tutti i giocatori ricevendo risposte positive e questo è importante. Hanno uno stile tipicamente non italiano, vanno molto all'attacco. Ma loro hanno giocato contro tre squadre buone ma non top come la Francia