Ronaldo, il fratello accusato di truffa: produceva maglie della Juve false

Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus ma continua a far parlare di lui: il fratello maggiore, Hugo dos Santos Aveiro, è accusato di truffa ai danni della società torinese Pegaso, con la quale aveva un accordo per la realizzazione delle maglie della Juventus di CR7.

L'udienza è prevista per il 20 giugno, e i giudici saranno chiamati a stabilire se c'è stato oppure no raggiro nei confronti della Pegaso. Le magliette non sarebbero corrispondenti a quelle originali prodotte dall'Adidas, perchè differiscono per un piccolo particolare: su quelle prodotte dal portoghese infatti spicca il logo "CR7 Museum" sul davanti della maglia, un dettaglio assente su quelle originali.