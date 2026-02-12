Roma-Juventus, ufficiali date e orario della gara

La Lega ha comunicato gli anticipi e i posticipi della ventisettesima giornata di Serie A: la Juventus affronterà la Roma in trasferta.

Gli uomini di Spalletti, si preparano a vivere settimane molto intense e impegnative per via dei numerosi impegni in calendario. Ciclo di partite che si chiuderà con la sfida all’Olimpico contro la Roma.

La Lega Serie A, ha comunicato le date e gli orari del ventisettesimo turno di campionato tra cui appunto la sfida tra i bianconeri e i giallorossi.

Data e orario di Roma-Juventus

Roma-Juventus è stata programmata per domenica 1 marzo, scelta dettata dal fatto che i bianconeri saranno impegnati nel ritorno dei playoff di Champions League il mercoledì precedente. Il big match della 27ª giornata di Serie A avrà inizio alle ore 20:45.